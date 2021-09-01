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مدير "التدريب العدلي" يُدشّن مركز "العناية" بالمتدربين بالرياض

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لتقديم الدعم المستمرّ للمتدرّب بما يحقّق احتياجاته

مدير

دشّن مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس بن محمد القرني، اليوم، بمقره الرئيس في الرياض؛ مركز العناية بالمتدربين.

ويهدف المركز إلى تقديم الدعم المستمرّ للمتدرب بما يحقق احتياجاته ويضمن له حقوقه ويعالج المشاكل التي تواجهه أثناء وقبل وبعد البرنامج التدريبي، ويوفر كذلك الإرشاد التدريبي الذي يتناسب مع احتياجات المتدرب، ويتيح استقبال المقترحات التي تساهم في تطوير العملية التدريبية.

وأوضح الدكتور "القرني" أن مركز العناية بالمتدربين يرتبط بشكل أساسي بالهدف الاستراتيجي للمركز المتمثل في الارتقاء بجودة الممارسات والمخرجات التدريبية وتعزيز موثوقيتها.

وقال: إن المركز يسعى من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى التحسين في تجربة المستفيد والعمل باحترافية نحو تحقيق التميز في تقديم الخدمات.

وأضاف أنه وفقًا لتوجيهات وزير العدل فإن المتدرب يشكّل الأولوية ويحظى بكامل الاهتمام، ويعكس ذلك عدد من المبادرات والمشاريع التي تم استحداثها في المركز، والمتعلقة بتطوير أدوات التواصل مع المستفيدين.

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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