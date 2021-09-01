«طالبان» تتحدث عن تقدم ميداني في بنجشير

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أكدت وسائل إعلام أفغانية أن حركة «طالبان» أعلنت عن إحرازها تقدما ميدانيا على حساب قوات «جبهة المقاومة الوطنية» في ولاية بنجشير.

ونقلت وكالة Pajhwok عن «طالبان» زعمها اليوم الأربعاء انتزاعها ست نقاط تفتيش من «جبهة المقاومة» في منطقة شتل داخل بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة «باختر» الموالية لـ«طالبان» نقلا عن مسؤولين في الحركة قولها إن قواتها سيطرت على المنطقة المذكورة بالكامل وقتلت 10 من عناصر المقاومة هناك.

بدورها، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر مطلع قوله إن المكتب الإعلامي لـ«جبهة المقاومة الوطنية» بقيادة أحمد مسعود أكد إحباط هجوم لـ«طالبان» في شتل ومقتل 200 من عناصر الحركة هناك.

في غضون ذلك، يتحدث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق «جبهة المقاومة» عملية لاستعادة السيطرة على ولايتي بروان وكابيسا تحمل اسم وحيد خان، وهو أول مقاتل في المقاومة قتل خلال الاشتباكات مع «طالبان».