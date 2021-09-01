بريطانيا: نريد وجودا دبلوماسيا لنا في أفغانستان عندما يتحسن الأمن

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يريد أن يكون لحكومة بلاده تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن ذلك غير ممكن الآن بسبب الوضع الأمني.

وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم الأربعاء: «نريد أن نكون في وضع يؤهلنا، عندما تسمح متطلبات السلامة والأمن، لأن يكون لنا وجود دبلوماسي مستمر في أفغانستان، لكن من الواضح أن ذلك غير ممكن الآن».

وكان راب ذكر في وقت سابق من اليوم أن تقييم المخابرات أشار إلى أن العاصمة الأفغانية كابل لن تسقط هذا العام على الأرجح، ودافع عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» على معظم أنحاء البلاد بأسرع مما كان متوقعا.