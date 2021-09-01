أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بريطانيا: نريد وجودا دبلوماسيا لنا في أفغانستان عندما يتحسن الأمن

Print
بريطانيا: نريد وجودا دبلوماسيا لنا في أفغانستان عندما يتحسن الأمن بريطانيا: نريد وجودا دبلوماسيا لنا في أفغانستان عندما يتحسن الأمن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يريد أن يكون لحكومة بلاده تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن ذلك غير ممكن الآن بسبب الوضع الأمني.

وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم الأربعاء: «نريد أن نكون في وضع يؤهلنا، عندما تسمح متطلبات السلامة والأمن، لأن يكون لنا وجود دبلوماسي مستمر في أفغانستان، لكن من الواضح أن ذلك غير ممكن الآن».

وكان راب ذكر في وقت سابق من اليوم أن تقييم المخابرات أشار إلى أن العاصمة الأفغانية كابل لن تسقط هذا العام على الأرجح، ودافع عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» على معظم أنحاء البلاد بأسرع مما كان متوقعا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث