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استقبلت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الأربعاء، الحملة الطبية الموسعة لتطبيق خطة مواجهة الموجة الرابعة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد covid19، ومتحوراته، وفق الخريطة الزمنية المطروحه من جانب الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، لتنفيذ خطة استباقية لمواجهة تداعيات الفيروس خلال فعاليات العالم الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وأصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتوفير كافة الامكانات لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير اللقاحات لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقام بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف فريق طبي وقائي برئاسة الدكتورة سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة، لتنفيذ عملية إنتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات، وإنتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسيبها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.

كانت د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، في استقبال الفريق الطبي بعد أن قامت بالتنسيق بين إدارات الكلية المختلفة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون القطاع، وشئون اعضاء هيئة التدريس وشؤون العاملين والعيادة الطبية بالكلية، لتجهيز حصر بأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالكلية، اللذين لم يسبق لهم تلقي جرعات التطعيم، وتقسيمهم وفق كشوف لضمان عدم تعطل سير العمل والتكدسات، كذلك تخصيص معمل بالدور الأول ليكون مقرًا لإستضافة الحملة الطبية وتوفير أماكن لحفظ اللقاحات ووسائل التخلص من الأدوات المستعملة أثناء عملية التطعيم بمعرفة فريق مكافخة العدوى بالجامعة، كذلك تم وضع خطة استباقية بالتعاون مع إدارة الأمن والدفاع المدنى بالكلية لضمان حسن التنظيم وفق أعلى معدلات الأمن والأستقرار أثناء تلقي جرعات التطعيم لمنتسبي الكلية.