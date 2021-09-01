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حمدي النقاز يصل القاهرة من أجل التوقيع لنادي

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حمدي النقاز يصل القاهرة من أجل التوقيع لنادي الزمالك حمدي النقاز يصل القاهرة من أجل التوقيع لنادي

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وصل مساء اليوم الأربعاء، التونسي حمدي النقاز إلى من أجل التوقيع مع نادي .

وتواصل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري، خلال الأيام الماضية مع اللاعب من أجل حسم انتقاله من جديد للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن يعقد اللاعب خلال الساعات المقبلة جلسة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك من أجل التوقيع للنادي في فترة ثانية بعد فترته الأولى.

وكان النقاز قد لعب مع الزمالك من قبل لنحو 13 شهراً تقريباً في 2018 و2019، ثم هرب إلى تونس وانضم لنادي الترجي التونسي، وقدم شكوى ضد نادي الزمالك في الفيفا من أجل الحصول على مستحقاته البالغة مليون و300 ألف دولار.

وخلال الفترة الأولى مع الزاملك خاض حمدي النقاز 64 مباراة، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب بالفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية وكأس مصر (مرتان) وكأس السوبر المصري السعودي.

وقام اللاعب خلال الأيام الماضية بفشخ تعاقده مع الترجي وأصبح لاعباً حراً يحق له التوقيع لأي نادٍ.

المصرى اليوم

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