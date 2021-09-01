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رابطة الليجا ترد بقوة على أنباء «التفويت» لنادي برشلونة

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رابطة الليجا ترد بقوة على أنباء «التفويت» لنادي برشلونة رابطة الليجا ترد بقوة على أنباء «التفويت» لنادي برشلونة

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نفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» ما تردد بشأن «التفويت» لنادي برشلونة والسماح له بقيد مهاجمه الجديد لوك دي يونج، بعد غلق باب القيد في إسبانيا.

وأكدت رابطة الليجا الإسبانية عبر بيان رسمي أن عملية قيد لوك دي يونج في برشلونة، وأنطوان جريزمان في صفوف أتلتيكو مدريد تمت بصورة طبيعية.

وكان نادي برشلونة قد أعلن اليوم الأربعاء عقب غلق باب القيد مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي لوك دي يونج من صفوف نادي إشبيلية، كما تمت إعارة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا بشأن اللاعبين أوضحت فيه أنها لم تمنح أي استثناءات لنادي برشلونة، من أجل قيد لوك دي يونج، وأفادت بأنها استلمت ملفات جريزمان ولوك دي يونج في الوقت المناسب، قبل غلق باب القيد.

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