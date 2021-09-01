تعرف على قرارات الاجتماع التنسيقي لقمة السوبر الإفريقي لكرة اليد

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عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماع تنسيقي بشأن مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر بين الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام النادي الأهلي، والمقررة إقامتها في السابعة مساء الجمعة الموافق 10 سبتمبر الحالي، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر في السابعة والنصف من مساء الخميس 9 سبتمبر، بمقر الاتحاد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يقوم كل فريق بتسليم القائمة النهائية للاعبين قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، وكذلك يقوم كل فريق بتسليم نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا “PCR” للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على ألا يتعدى وقت إجراء المسحة 72 ساعة قبل موعد المباراة.

تقرر أن يكون تدريب فريق الزمالك على صالة حسن مصطفى، من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء الخميس 9 سبتمبر .

تم إخطار الزمالك والأهلي بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.