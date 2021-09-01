أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على قرارات الاجتماع التنسيقي لقمة السوبر الإفريقي لكرة اليد

Print
تعرف على قرارات الاجتماع التنسيقي لقمة السوبر الإفريقي لكرة اليد تعرف على قرارات الاجتماع التنسيقي لقمة السوبر الإفريقي لكرة اليد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماع تنسيقي بشأن مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر بين الفريق الأول لكرة اليد بنادي أمام النادي الأهلي، والمقررة إقامتها في السابعة مساء الجمعة الموافق 10 سبتمبر الحالي، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر في السابعة والنصف من مساء الخميس 9 سبتمبر، بمقر الاتحاد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يقوم كل فريق بتسليم القائمة النهائية للاعبين قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، وكذلك يقوم كل فريق بتسليم نتيجة مسحة الكشف عن “PCR” للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على ألا يتعدى وقت إجراء المسحة 72 ساعة قبل موعد المباراة.

تقرر أن يكون تدريب فريق الزمالك على صالة حسن مصطفى، من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء الخميس 9 سبتمبر .

تم إخطار الزمالك والأهلي بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” بالمملكة العربية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم