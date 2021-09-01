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بيكيه يثير غضب جماهير ريال مدريد بالسخرية من صفقة مبابي

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بيكيه يثير غضب جماهير ريال مدريد بالسخرية من صفقة مبابي بيكيه يثير غضب جماهير ريال مدريد بالسخرية من صفقة مبابي

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أشعل المدافع الدولي الإسباني لفريق برشلونة جيرارد بيكيه غضب جماهير الغريم التقليدي ريال مدريد، بعد سخريته من فشل ريال مدريد في حسم صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ريال مدريد على وشك حسم صفقة مبابي، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه أمس قبل أن يرفض باريس سان جيرمان بيع اللاعب ويعلن ريال مدريد انسحابه من الصفقة.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية تقريراً أشارت فيه إلى أن ريال مدريد سيحسم الصفقة لا شك، بل ونشرت في التقرير تساؤلاً حول الرقم الذي سيرتديه كيليان مبابي في ريال مدريد، ما بين الرقمين 7 و10 وكلاهما لهما صاحب في الفريق الملكي حيث يرتدي الموهوب الكرواتي لوكا مودريتش الرقم 10، فيما يرتدي صانع الألعاب البلجيكي إدين هازارد الرقم 7.

وأضافت الصحيفة أن الرقم الوحيد الذي سيكون متاحاً هو الرقم 19 حيث لا يرتديه أحد في الفريق، كام هناك رقمي 29 و33، اللذين سبق وارتداهما اللاعب في صفوف موناكو الفرنسي.

ويرتدي كيليان مبابي الرقم 7 في صفوف باريس سان جيرمان، والرقم 10 في صفوف منتخب فرنسا.

وسخر بيكيه، من فشل ريال مدريد في حسم صفقة مبابي، ورد على تساؤل صحيفة ماركا، بشكل ساخر عبر تويتر، وكتب: مبابي سواصل ارتداء الرقم 7، في إشارة لاستمرار اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان.

وجاءت هذه السخرية من بيكيه لتشعل غضب الجماهير المدريدية ضد اللاعب ونادي برشلونة، حيث وجهوا انتقادات عنيفة لبيكيه.

المصرى اليوم

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