ميشيل وجاي وود يطلقان أغنية «سي إن يور آيز» الجديدة

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أطلقت المطربة، ميشيل، أحدث أغانيها المنفردة، بعنوان سي إن يور آيز، بالتعاون مع المنتج الشهير جاي وود.

وحول الأغنية الجديدة، قالت ميشيل: «تختلف أغنية سي إن يور آيز عن النمط الاعتيادي من الأغاني التي أؤلفها، فهي تتميز بطابعٍ تجريبي وثوري».

ويأتي الطابع الثوري نتيجة التعاون الجديد في الكتابة والإنتاج بين ميشيل وجاي وود، حيث بدأ تأليف الأغنية المنفردة كنوعٍ من التدريب على تأليف لحنٍ وكلمات أغنية، وتتميز بصورةٍ وصوت سينمائيين.

وتحافظ الأغنية خلال مراحلها المختلفة على تجسيد عنوانها «البحر»، كما يظهر هذا الإحساس من التناغم بين الهدوء والقوة من خلال كلمات الأغنية.

وتجسّد ميشيل من خلال أحدث أغانيها المنفردة الفرح الممزوج بالحزن في لبنان الذي يمر بأوقات عصيبة، وتقول في هذا الصدد: «استلهمتُ أغنية سي إن يور آيز من أجواء لبنان، حيث كتبتها أثناء عودتي إلى دبي بعد إجازةٍ في لبنان، وشعوري بالحزن على هذا الوطن».

يُذكر أنه تم إطلاق الأغنية رسميًا في عرضٍ ناجحٍ من سلسلة حفلات ذا فريدج، حيث أدت ميشيل مجموعةً من أغانيها الأصلية لمدة 40 دقيقة.