إطلاق أول منصة «طبيبة رقمية» للتواصل بين أطباء المستشفيات الجامعية والخبراء العالميين

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وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مع «بلس وان هيلث»، يهدف لإطلاق منصة رقمية لتطوير مهارات الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المنصة تهدف للتواصل ومناقشة الحالات التفاعلية بين الأطباء المصريين وكبار العلماء بالخارج من خلال أفضل المستشفيات الجامعية في أمريكا وأوروبا، وتهدف أيضا لتفعيل آليات متابعة الحالات المرضية «عن بعد» في المستشفيات الجامعية.

وأضاف عبدالغفار، أن هذا البروتوكول يتميز بأنه قد سبقه عدة محطات تجريبية قبل توقيعه للتأكد من قدرة البنية التحتية للمستشفيات، وأيضا للوقوف على نتائج اللقاءات التفاعلية بشكل عملي قبل إطلاق المشروع في جميع المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور حازم مصطفى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم إطلاق المرحلة التجريبية من المنصة الرقمية في جامعة عين شمس قسم جراحة المخ الأعصاب، وذلك عبر تفعيل منصة للتواصل بين الأطباء المصريين وكبار العلماء من أفضل المستشفيات الجامعية في أمريكا وأوروبا.

وعن آليات البروتوكول، يقول الدكتور حازم مصطفى إنه تم إنشاء وتفعيل لائحة خاصة للرعاية الطبية عن بعد، لتنفيذها في كافة المستشفيات الجامعية، ويعتبر بروتوكول التعاون جزء أساسي من هذه اللائحة.

بدوره قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إنه طبقا لهذا البروتكول فقد تم الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون الطبي والتقني من خلال عمل منصة رقمية متنقلة للتواصل بين أطباء المستشفيات الجامعية والخبراء العالميين لمناقشة حالات مرضى المستشفيات الجامعية، وتوفير استشاريين دوليين من الدرجة الأولى (أورام – مخ وأعصاب – أمراض قلب – عظام – نساء – وغيرها من التخصصات الحيوية، لتقديم الرأي الطبي الثاني ومناقشة الحالات مع أطباء المستشفيات الجامعية.

ومن ناحيته أشار الدكتور على سلامة المدير التنفيذي لـ«بلاس وان هيلث»، أنه من خلال هذه المنصة الرقمية يقوم الخبراء العالميين بمناقشة حالة المرضى مع الأطباء في المستشفيات الجامعية المصرية في إطار تعليمي، مشيرا أن الشركة تساهم في تطوير مهارات الطواقم الطبية عبر تطبيق خدمة الرأي الطبي الإضافي مع أفضل الجامعات والمستشفيات العالمية، كما أوضح أن المنصة لا تقتصر على توفير خبير عالمي فقط، بل أنها قد توفر إمكانيات الاجتماعات الافتراضية (VC) للفرق الطبية متعددة التخصصات (MDT) من كبار الاستشاريين الدوليين لضمان أفضل الآراء الطبية ومن ثم أفضل السبل التعليمية والتطويرية.