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مدبولي يؤكد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات

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مدبولي يؤكد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات مدبولي يؤكد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، في أعمال مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، والذى عُقد في مستهل الاسبوع الجارى بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيراً إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتى في إطار دعم ومساندة جهود العراقية في عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربى والاقليمى، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى الشقيق.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارات الميدانية التي قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الاسبوع، والتى شملت زيارة مُجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج اللقاحات، مؤكداً في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.

وتناول رئيس الوزراء الجولة التي قام بها في محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحى ليس في فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.

ونوه رئيس الوزراء كذلك بمشاركته أمس في افتتاح مستودع شركة «أمازون» بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً في هذا الصدد سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات، باعتباره شريكاً اساسياً في عمليات التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أي معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى ما يتمتع به السوق المصرى من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى في السنوات المقبلة، والتى تم عرضها اليوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعياً لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

المصرى اليوم

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