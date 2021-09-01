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تعرف على موعد سفر منتخب إلى الجابون

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تعرف على موعد سفر منتخب مصر إلى الجابون تعرف على موعد سفر منتخب إلى الجابون

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يستعد منتخب مصر للسفر إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل، من أجل مواجهة نظيره منتخب الجابون ضمن الجولة الثانية من مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

ويواجه المصري نظيره منتخب أنجولا مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى من التصفيات.

ووفقاً لمصادرنا داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني فمن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل 3 سبتمبر، إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نظيره الجابوني.

ووفقاً لبرنامج المنتخب الوطني الذي حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، سيخوض المنتخب مرانه غداً بصورة طبيعية، كما يتدرب صباح الجمعة، وبعدها يتوجه للمطار للسفر مباشرة إلى ليبرفيل.

وقرر حسام البدري الاكتفاء بمران واحد فقط في الجابون، قبل خوض المباراة الصعبة المقررة يوم الأحد المقبل الخامس من شهر سبتمبر.

المصرى اليوم

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