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سادت حالة من الغموض موقف عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من البقاء في نادى الزمالك، بعد توتر العلاقة بينه وبين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتلقى عبدالله جمعة عدة عروض تلقاها مؤخرا للرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب خرج بنسبة كبيرة من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، ومنحه الضوء الأخضر للرحيل.

وتردد اسم عبدالله خلال الفترة الماضية للدخول في صفقات تبادلية ضمن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء، خصوصا في الصفقة التبادلية المحتملة بين القلعة البيضاء وبيراميدز.