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غموض موقف عبد الله جمعة مع واللاعب يدرس عروض الرحيل

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غموض موقف عبد الله جمعة مع الزمالك واللاعب يدرس عروض الرحيل غموض موقف عبد الله جمعة مع واللاعب يدرس عروض الرحيل

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سادت حالة من الغموض موقف عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى ، من البقاء في نادى الزمالك، بعد توتر العلاقة بينه وبين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتلقى عبدالله جمعة عدة عروض تلقاها مؤخرا للرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب خرج بنسبة كبيرة من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، ومنحه الضوء الأخضر للرحيل.

وتردد اسم عبدالله خلال الفترة الماضية للدخول في صفقات تبادلية ضمن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء، خصوصا في الصفقة التبادلية المحتملة بين القلعة البيضاء وبيراميدز.

المصرى اليوم

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