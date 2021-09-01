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طبيب الأهلى يجهز تقرير عن إصابة أكرم توفيق لاطلاع الجهاز الفنى للفريق على فترة غيابة

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طبيب الأهلى يجهز تقرير عن إصابة أكرم توفيق لاطلاع الجهاز الفنى للفريق على فترة غيابة طبيب الأهلى يجهز تقرير عن إصابة أكرم توفيق لاطلاع الجهاز الفنى للفريق على فترة غيابة

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أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى إتصال هاتفى باكرم توفيق لاعب الاهلى بعد تعرضة للاصابة فى الوجه خلال تواجده في مران الوطنى أمس الأول وخرج من المعسكر، وذلك للوقوف على حالتة.

وأصيب اللاعببعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي، وتعرض لشرخ في العظمة أسفل العين، ما استلزم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته .

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فان أكرم لن يحتاج لإجراء عملية جراحية، لكنه سخضع للراحة حتى يلتئم الشرخ، و قد يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، بحد أقصى.

ويلعب المنتخب الوطنى مع انجولا فى التاسعة مساء اليوم ضمن المجموعة السادسة لمرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وسبق أن تقابل المنتخبان 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، قبل مواجهة الأربعاء، ويتفوق الفراعنة بشكل واضح على حساب أنجولا.

وكانت البداية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة 1994، وفاز منتخب بافتتاح دور المجموعات على ملعب المقاولون العرب يوم 11 أكتوبر/تشرين أول 1992 بهدف دون رد حمل توقيع حسام حسن.

وخرج منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 13 يناير 1993، وفرض التعادل دون أهداف، كلمته على هذه المواجهة.

وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا بمرحلة المجموعات وبالتحديد يوم 15 يناير، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 من توقيع أحمد الكأس، بينما سجل للفهود، كوينزينهو.

ولعب المنتخبان، مباراة ودية في 2006 بالبرتغال، وانتهت بالتعادل 3-3.

وفاز منتخب مصر على أنجولا في آخر لقاء رسمي جمع الفريقان يوم 4 فبراير 2008 ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا، والتي أقيمت في غانا، وانتصر الفراعنة بنتيجة 2-1 بتوقيع حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وعمرو زكي، وسجل مانوتشو لأنجولا.

المصرى اليوم

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