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لبيب: الأولوية لتجديد عقود لاعبي فريق

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لبيب: الأولوية لتجديد عقود لاعبي فريق الزمالك لبيب: الأولوية لتجديد عقود لاعبي فريق

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي على كامل ثقته بالفريق الكروي بالنادي، وأن الأولوية بالنسبة له تجديد عقود اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق للحفاظ على القوام الرئيسي خلال الموسم المقبل.

وقال لبيب: «الزمالك يملك أفضل لاعبين داخل وخارج ، وهدفنا الفوز وحصد البطولات وليس الانشغال بالمنافسين، اللجنة الحالية تعمل بدراسة نحو الصفقات وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، كما نعمل حاليا على تجديد عقود 8 لاعبين أبرزهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم».

المصرى اليوم

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