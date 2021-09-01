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محافظ المنوفية يناقش خطة رصف الطرق منتهية المرافق ضمن «حياه كريمة»

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محافظ المنوفية يناقش خطة رصف الطرق منتهية المرافق ضمن «حياه كريمة» محافظ المنوفية يناقش خطة رصف الطرق منتهية المرافق ضمن «حياه كريمة»

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ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الموقف الحالي للطرق التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها بمركزي أشمون والشهداء وذلك للبدء في رصفها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير واجهة الريف المصري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورؤساء مركزي أشمون والشهداء ومدير عام غاز ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية الطرق ومدير الشركة المصرية للاتصالات ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق وإعداد تقرير بكافة الطرق التي تم الانتهاء من إدخال المرافق بها من حيث الصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات تمهيداً للبدء في خطة الرصف لربط القرى بالطرق الرئيسية، كما تم مناقشة نسب تنفيذ توصيل المرافق بنطاق مركزي الشهداء وأشمون ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشدداً بتذليل المعوقات لسرعة الإنجاز وزيادة نسب تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة، كون المبادرة مشروع قومي وحيوي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

المصرى اليوم

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