محافظ الشرقية يناقش نسب تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بمراكز ومدن المحافظة

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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاز)، لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة، بإعتباره أحد البدائل الهامة لإستخدام الطاقة النظيفة، وذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، والمهندس عمرو راشد مدير مناطق الزقازيق، ومدير عام المشروعات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومهندسي شركة الغاز.

أطلع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، محافظ الشرقية على خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقا للجدول الزمني المحدد في كل مركز ومدينة، وذلك بعد دمج الثلاث شركات «سيناء للغاز، غاز الأقاليم، غاز القاهرة» طبقاً لخطة الدولة لدمج الكيانات العاملة بقطاع البترول، بهدف تحقيق المستهدف العام لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، لافتا إلى أن إجمالي عدد المتعاقدين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ ٤٢٨ الف و٥١٣ مواطن لتوصيل الخدمة لهم.

وحفاظاً على الحالة العامة للطرق والمال العام، قرر محافظ الشرقية إلزام الشركة الحديثة للغاز الطبيعي برد الشيء لأصله، مشيرا إلى أن استلام الأعمال ستتم بمعرفة مكتب استشاري معتمد من وزارة النقل، أو من خلال التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كجهة استشارية، وذلك لإستلام أعمال رد الشيء لأصله وتسليمها لمديرية الطرق .

أكد محافظ الشرقية على أهمية الحفاظ على الطرق بإعتبارها أحد الروافد الهامة للتنمية، مؤكداً أنه لن يسمح بإحداث عيوب في الطرق التي تم رصفها ،وذلك بعد إجراء اعمال الحفر لمد شبكات الغاز الطبيعي حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أن تكلفة شبكة الطرق خلال الثلاث سنوات الماضية تخطت المليار جنيه، وقال أن المحافظة تعمل لصالح المواطن وتسعي جاهدة لتوفير طريق سليم يسير عليه.

وفي نهاية اللقاء أهدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده في تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بمراكز ومدن المحافظة.