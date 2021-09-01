دراسة جديدة تكشف سر جاذبية الصوت بين البشر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجد باحثون من الولايات المتحدة أن وضوح التعبير عن الكلمات أثناء نطقها يؤثر على تقييم جاذبية صوت الشخص.

وسجل العلماء في جامعة يوتا وجامعة كاليفورنيا في إيرفين أصوات 42 شخصًا يؤدون تمارين صوتية مختلفة، ثم طلبوا من أشخاص آخرين تقييم جاذبية أصوات المشاركين.

و​حاول الخبراء معرفة كيفية تأثير المؤشرات الصوتية لوضوح الكلمات على تقييم جاذبيتها. كانت أهم هذه المؤشرات هي مساحة التعبير عن الحرف الصوتي، والتي تسهم في تحديد كل حرف بوضوح من قبل المستمع، بحسب ما ذكرت مجلة «asa.scitation».

وأكد العلماء أنه في 73% من الحالات، زاد تباعد الحروف الصوتية بالحد الأقصى من جاذبية الصوت عند النساء. أما عند الرجال، فلم تتم ملاحظة مثل هذا الارتباط، وهو ما يعزوه الباحثون إلى «تأثير الانتقاء الجنسي».