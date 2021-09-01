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ضبط ربة منزل سرقت 4 شقق بأسلوب «المفاتيح المصطنعة» بشبرا الخيمة (تفاصيل)

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ضبط ربة منزل سرقت 4 شقق بأسلوب «المفاتيح المصطنعة» بشبرا الخيمة (تفاصيل) ضبط ربة منزل سرقت 4 شقق بأسلوب «المفاتيح المصطنعة» بشبرا الخيمة (تفاصيل)

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نجحت أجهزة الأمن في القليوبية في كشف غموض سرقات الشقق في شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى باسلوب فتح الأبواب بمفاتيح مصطنعة، حيث تبين أن وراء إرتكاب السرقات ربة منزل تقوم بالسرقة باستخدام مجموعه كبيرة من المفاتيح المصطنعة، وارتكبت 4 وقائع سرقة والقى القبض عليها وبحوزتها مجموعة كبيرة من المفاتيح والمشغولات الذهبية، وأرشدت عن أثنين من عملائها في تصريف المصوغات وببعها وتولت النيابة التحقيق.

كان مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة تلقى عدة بلاغات من المواطنين بسرقة مشغولات ذهبية من شققهم عن طريق فتح باب الشقة أثناء غيابهم.

تم عرض البلاغات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقات ربة منزل بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة «لها معلومات جنائية»، وفي أحد الأكمنه القى القبض عليها وبحوزتها مجموعة من المفاتيح المصطنعة ومصوغات ذهبية وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها، وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «المفتاح المصطنع»، واعترفت بإرتكاب 4 سرقة بذات الأسلوب.

وأرشدت عن كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها «سيئى النية»، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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