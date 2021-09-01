هيئة المراجعة والمحاسبة ومجلس المعايير الدولية يعقدان ورشة عمل

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بحضور أكثر من 400 مشارك

عقدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالتعاون مع المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة ورشة عمل حول أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة، بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة بعدد يتجاوز 400 مشارك.

وافتتحت الورشة بكلمة من الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، رحب فيها بالحضور وشكرهم على مشاركاتهم الفعالة، مبيناً سعي الهيئة من خلال هذه الورشة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين وكذلك لإثراء النقاش حول مبادرة المجلس الدولي لدراسة أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة.

وأكد "المغامس" حرص الهيئة على المشاركة بالإسهام في جهود ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات ونشر الوعي المهني على نحو يحقق المصلحة العامة للمجتمع.

من جانبه، ألقى رئيس المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة الدكتور ستافروس توماداكس، كلمة مقدماً من خلالها شكره للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس على تعاونهم لتنظيم واستضافة ورشة العمل.

وجرى خلال الحلقة المشتركة مناقشة لمحاور الورشة متضمنةً مبادرة المجلس الدولي حول أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة، والإطار الأخلاقي والتشريعي لاستخدام التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الثقة في أعمال مهنة المحاسبة في ظل استخدام التقنيات المتقدمة، كما تمت مناقشة دور المسؤولين عن أعمال الحوكمة في المؤسسات والشركات في تحديد ومواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المتقدمة.

وأدار اللقاء الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف نبيل المبارك، كما حظيت الورشة بحضور نخبة من المتحدثين المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة وهم: براين فريدريك رئيس فريق مبادرة دراسة أثر التقنية على أخلاقيات المهنة عضو المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة، والدكتور خالد الفداغ عضو مجلس إدارة ولجان المراجعة والمخاطر في العديد من الشركات، بالإضافة إلى الدكتور فيصل الشهري وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة، وطارق محمد رئيس المراجعة بشركة كي بي أم جي للخدمات المهنية، وديفيد كلارك المستشار الفني في المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقرَّ مُؤَخَّرًا وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، والتي تشكّل نقلةً نوعيةً في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واتساقها مع الممارسات الدولية، وجاءت لتكمل منظومة التحوّل إلى مجموعة المعايير الدولية والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة وإدارة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وتسعى الهيئة من خلال ذلك لتعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.