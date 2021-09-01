إعدام 750 كجم من سردين وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتكثيف حملاتها التموينية علي الأسواق والمخابز ومنافذ السلع التموينية للتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة، وكذا تكثيف حملات الإشغالات لإزالة كافة التعديات علي الطرق وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار؛ قامت هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بشن حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة الرقابة الإدارية، أسفرت عن إعدام 730 كجم رنجة وسردين مملح وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.