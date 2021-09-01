الصيف وأعطاله.. كيف تجنب سيارتك أعطال «الطقس الحار»؟

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مع دخول فصل الصيف يخشى ملاك السيارات ارتفاع درجة الحرارة الذي يتسبب في زيادة الأعطال في أوقات غير ملائمة وبوتيرة متكررة على غير المعتاد في بقية فصول السنة.

ويمكن أن يتجنب أصحاب السيارات الأعطال إذا قاموا بصيانة المركبة مع دخول فصل الصيف ليضمنوا مرور هذا الفصل الحارق دون أعطال مفاجئة أو مكلفة، لأن أغلب الأجزاء الهامة بالسيارة خصوصا المعرضة للتلف مع الاستخدام تتأثر بارتفاع درجة الحرارة الشديدة.

أول الأشياء التي يجب أن يطمئن عليها قائد السيارة هو التأكد من سلامة الإطارات من خلال النقوش الموجودة ومراجعة تاريخ الإنتاج المدون على جوانبها وكذلك نسبة ضغط الهواء وفق جتالوج التعليمات الخاص بالمركبة، لأن سلامة الإطارات تساعد على تجنب الحوادث، ورفع كفاءة الجر والفرامل.

ومن الأفضل تغيير زيت المحرك مع بداية الصيف واختيار نوع عال اللزوجة ومناسب لموديل السيارة لأن ارتفاع درجة الحرارة تزيد من نسبة سيولته ما قد يعرض أجزاء المحرك للتآكل.

ولأن درجة الحرارة العالية تعرض البطارية للتلف بمعدل أسرع من الأوقات العادية يجب على قائد السيارة تفقد حالة الإضاءة فلو كانت ضعيفة أو كان «المارش» لا يعمل عند تشغيله من أول مرة، يجب تغيير البطارية بأخرى جديدة مع العلم أن البطاريات تعمل بكفاءة طيلة 3 سنوات خصوصًا إذا لم يقم قائد السيارة بارتكاب أخطاء مثل نسيان الكشافات أو لمبة داخلية مضاءة، كما يجب تنظيف كابلات البطارية كل فترة أو تغييرها لأن الحرارة تزيد من التفاعل الكميائي ما يقلل من عمرها الافتراضي.

وبسبب احتواء السيارة على عدد من السيور والخراطيم تمثل أحد مكوناتها الأساسية خصوصًا أن تلف أي منها يؤدي لتعطل مفاجئ للسيارة بمجرد حدوث قطع في أحدها لأنها تربط أجزاء المحرك ومرتبطة باستمرار عملية حركة التروس، لذا يجب مراجعة جميع السيور والخراطيم وتغيير التالف منها مع دخول فصل الصيف.

أما منظومة التبريد في السيارة فتحتاج لمتابعة مستمرة لأن وجود خلل فيها أو في الراداتير يتسبب في مشكلات كثيرة منها توقف المحرك على الفور وتلف «وش السلندر» وهي أعطال مكلفة للغاية يمكن تجنبها بشيء من اليقظة والاهتمام خصوصًا أن غالبية محركات السيارات حديثة الطراز تكون أكثر سخونة عند التشغيل، لذا يجب التأكد من عمل مروحة الراديتير ووجود كمية مناسبة من المياه داخله حتى لا ترتفع درجة حرارة المحرك.

أما مكيف الهواء فهو من الأجهزة المفيدة للسائق قبل السيارة لأنها تحمى السائق من أضرار ارتفاع درجة الحرارة والتى قد تصل لإصابته بالإجهاد الحراري أو على الأقل شعوره بالضيق ما ينعكس على سلوكياته العامة مع غيره من قائدي السيارات.

ويفضل فحص المكيف في أحد مراكز خدمة السيارات للتأكد من عمله بشكل صحيح وعدم حاجته للصيانة أو شحن الفريون، وعلى السائق التخلص من رائحة العفن التي تتسبب فيها الرطوبة داخل المكيف، بتشغيل المراوح فقط لمدة دقائق قبل الانطلاق مع فتح النوافذ لطرد الروائح.

ويجب عدم إهمال فحص «فلاتر» السيارة سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود لأن إهمال تغيير التالف منها يؤدى إلى تعطل كامل للسيارة، بجانب زيادة استهلاك الوقود على الأقل، كما يجب فحص الفرامل لأنها عامل الأمان الرئيسي من خلال التيقن من عدم حاجتها إلى الاستبدال.