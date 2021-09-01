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أنهى مسؤولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، إجراءات استخراج تأشيرة الجابون لمهاجم الفريق مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالطة سراي التركي.

وترددت أنباء في اليومين الماضيين عن هروب مصطفى محمد من صفوف منتخب مصر وعدم رغبته في الانضمام للمنتخب، وهو ما نفاه مسؤولو المنتخب.

وقال مصدر مسؤول في الجهاز الفني لمنتخب مصر لـ "المصري اليوم" : استخرجنا تأشيرة السفر إلى الجابون لمصطفى محمد حتى يكون متواجداً برفقة زملائه في هذه المباراة المهمة.

وأضاف المصدر: مصطفى محمد سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وينتظر أن ينتظم في تدريبات المنتخب عقب عودته ويسافر مع بعثة المنتخب بعدها إلى الجابون.

في ذات السياق، سافر إداري المنتخب مينا سامح، إلى الجابون من أجل الترتيب لاستقبال البعثة ورؤية فندق الإقامة وملاعب التدريب، في ظل ضيق الوقت بين مباراتي أنجولا والجابون.