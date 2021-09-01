إيهاب جلال يرحل عن الإسماعيلي والنادي يبحث عن بديل

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اعتذر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى عن الاستمرار في قيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد، وأبلغ إيهاب جلال اللجنة الفنية للدراويش بقراره قبل الجلسة التي كان مقررا لها غدا الخميس لتمديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الجارى.

وجاء قرار إيهاب جلال بالاعتذار عن عدم استكمال مهمته بالدروايش بسبب التجاهل التام من مجلس إدارة الإسماعيلي للملفات المعلقة بالنسبة للفريق الأول وأهمها التعاقدات الجديدة، بالإضافة للمستحقات المتأخرة، وتجديد عقد بعض لاعبي الفريق.

وتبحث اللجنة في الوقت الحالى عن جهاز فنى من أبناء النادى يقود الفريق خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد.