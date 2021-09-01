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3 أسباب وراء الشعور السريع بالجوع

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3 أسباب وراء الشعور السريع بالجوع 3 أسباب وراء الشعور السريع بالجوع

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قد يمضي البعض ساعات عديدة قبل أن ينتابه شعورا بالجوع، إلا أن هذا الأمر لن ينطبق على البعض الآخر الذي سريعا ما يشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول الطعام.

هذا التفاوت في الشعور بالجوع دفع خبراء التغذية للبحث عن الأسباب التي تقف وراء هذا الشعور.

وجاء في مقدمة أسباب الجوع عدم تناول كميات كافية من البروتينات التي تعتبر بالغة الأهمية لضبط معدلات الشهية، بحسب صحيفة «النهار».

وتمتاز البروتينات بقدرتها على الحد من مستوى الشعور بالجوع، حيث تؤدي إلى رفع مستوى الهرمونات التي تعطي الإحساس بالامتلاء.

اما السبب الثاني للشعور بالجوع، هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والذي له أهمية بالغة لوظائف الدماغ وجهاز المناعة.

كما أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والتي من بينها أمراض القلب والسرطان.

ويرى خبراء التغذية أن عدم تناول كميات كافية من يتسبب أيضا في الشعور بالجوع، حيث يعطي تناول الماء الإحساس بالشبع، ويحد من الشهية عند استهلاكه بين الوجبات.

المصرى اليوم

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