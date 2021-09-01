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«طالبان»: تعيين حاكم لولاية بنجشير

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«طالبان»: تعيين حاكم لولاية بنجشير «طالبان»: تعيين حاكم لولاية بنجشير

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قال المتحدث باسم قيادة حركة «طالبان» الأفغانية أمير خان متكي إن الحركة عينت حاكما لولاية بنجشير، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها حتى الآن، ودعا خلال ذلك، عناصر المقاومة في هذه الولاية الأفغانية للانضمام إلى طالبان.

في وقت سابق، قال متكي إن مفاوضات الحركة مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية في بنجشير لم تسفر عن أي نتيجة.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن قوات حركة «طالبان» استولت على منطقة في ولاية بنجشير.

ونقلت وكالة «باختر» الموالية لـ«طالبان» تأكيدهم أن قوات الحركة أحكمت سيطرتها على منطقة شتل في بنجشير.

يأتي ذلك على خلفية مفاوضات جرت في الأسابيع الأخيرة بين «طالبان» و«جبهة المقاومة الوطنية» في بنجشير بقيادة أحمد مسعود وورود أنباء متضاربة عن نتائجها، بالتزامن مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات على الأرض استعدادا لمواجهة محتملة.

وزعم الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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