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محمد حماقي يتجه إلى التمثيل ويستعد لإطلاق أول أفلامه ()

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محمد حماقي يتجه إلى التمثيل ويستعد لإطلاق أول أفلامه (فيديو) محمد حماقي يتجه إلى التمثيل ويستعد لإطلاق أول أفلامه ()

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أوضح الفنان محمد حماقي استعداده لخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم سينمائي.

وقال «حماقي» في برنامج «صباح الخير يا » عبر القناة الأولى المصرية، إنه يعمل الآن على فيلم جديد يبدأ تصويره آخر هذا العام.

وتابع: «أنا بحب السينما جدًا، مش عايز أعمل حاجه كليشيه، ومجرد مغني بيتجه للتمثيل، مش عايز استخدم السينما لخدمة المغني».

وأضاف: «مؤخرًا عندنا فيلم كويس أوي، حاسس أن هو الفيلم دا اللي كنت مستنيه، وإن شاء الله هنعلن عنه قريبًا بعد إطلاق الألبوم كله هنبدأ التصوير وهيكون الفيلم خلال السنة دي».

يذكر أن الفنان المصري محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا يوم 27 أغسطس الماضي في العلمين الجديدة.

كما أطلق عدد من الأغاني الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، من بينها أغنية «لو هتسيب» التي حصدت نسبة مشاهدة وصلت إلى 10 ملايين.

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