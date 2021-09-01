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stc توقّع اتفاقية مع الهيئة للملكية الفكرية

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لتمكين الاستفادة من المصادر الفنية والعلمية والتدريبية

stc توقّع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وقّعت stc والهيئة للملكية الفكرية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون بشأن انضمام المجموعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية (TISC).

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.

وتهدف الاتفاقية إلى أنضمام المجموعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وتمكين الوصول والاستفادة من المصادر الفنية والعلمية والتدريبية في مجالات الملكية الفكرية.

وتشمل الأهداف كذلك، تقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية وتحليلها بما يدعم أعمال المجموعة وتوجهاتها الاستراتيجية إضافة إلى رفع الوعي وبناء القدرات الأساسية والمتخصصة في حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع على وجه الخصوص.

وجاء هذا التحرك كدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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