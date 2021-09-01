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"كفى الطائف" تنظم معرضًا توعويًا للتعريف بمخاطر السموم

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بمشاركة متطوعين وعيادة متنقلة بمجمع وزارة المالية

‬ نظمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، معرضاً توعوياً، للتعريف بمخاطر السموم، بمجمع وزارة المالية بمحافظة الطائف.

جاء ذلك، ضمن مبادرة "بيئة عمل نقية"، بمشاركة عدد من المتطوعين، وتستمر لثلاثة أيام، بوجود مختصين ومتطوعين وعيادة متنقلة.

وأقيم المعرض، برعاية مشروع مدينة الورود، وبتنسيق من مكتب شؤون الإسكان، حيث استفاد منها العشرات من موظفي المكتب ومراجعيه، بالإضافة إلى منسوبي بنك التنمية الاجتماعية، والبنك العقاري، ووزارة المالية.

يُذكر أن جمعية "كفى"، فرع الطائف، أطلقت منتصف الشهر، حزمة من البرامج تستمر لمدة 12 يوما، كان أبرزها مبادرة "نقي" بمركز التسوق تيرا مول، حيث استفاد منها المئات من الزوار وأعلن العشرات منهم إقلاعهم عن التدخين واستعدادهم للانضمام للبرنامج العلاجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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