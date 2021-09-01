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نظمت جامعة الوادي الجديد حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة .

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الحملة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة تأتى من خلال التنسيق بين الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة لضمان وقاية أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة من الفيروس.

من جانبه، قال ماهر حسين عبدالجيد، أمين عام الجامعة المساعد ومنسق الحملة بالجامعة إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تستهدف أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة، للحصول على (الجرعة الثانية) من خلال التنسيق بين الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع والادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث تشمل الحملة المبنى الإداري وجميع الكليات.

وأشاد بالتنسيق المستمر بين الجامعة وقطاع الصحة والدور الرائد من خلال التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات وخدمة العاملين بجامعة الوادى الجديد.