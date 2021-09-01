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تنفيذي كفرالشيخ يخصص أراضي للمشروعات العامة

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تنفيذي كفرالشيخ يخصص أراضي للمشروعات العامة تنفيذي كفرالشيخ يخصص أراضي للمشروعات العامة

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي بجلسته الشهرية، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 1600م2 لإقامة محطة صرف صحي عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور اكثر من عامين على تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143م، وذلك لإقامة وحدة اطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير ادارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص رقم 8242 لسنة 2015، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية السخاينه بمركز ومدينة مطوبس، بحوض الطبابخه نمره 3 وتغيير الحدود على الطبيعة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص ارض بمساحة 625م2 ارض ملك الجمعية الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بناحية قرية المجاز الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 14ط و6 ف، لقيام شركة «سوكو» (السويس للبترول) للبدء في أعمال حفر البئر الاستكشافية بحوض الرزقة، زمام ناحية النوايجه، شابه اصلاح زراعي بمركز ومدينة دسوق.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إنشاء عمودية بالمجاز الشرقي، التابع للوحدة المحلية لقرية التفتيش، بمركز ومدينة الحامول، وذلك للصالح العام، وتوفير الخدمات الامنية بالمنطقة.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص مساحة 156م مقابل حق انتفاع، لإنشاء بريد بالجهود الذاتية، بالدور الأرضي والادوار العليا ملك الوحدة المحلية، للإستغلال في مشاريع ذات نفع عام.

المصرى اليوم

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