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محافظ الشرقية يقرر النزول للمرة الثانية بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني

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محافظ الشرقية يقرر النزول للمرة الثانية بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني محافظ الشرقية يقرر النزول للمرة الثانية بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني «صناعي – تجاري- زراعي» للعام الدراسي 2021 / 2022 م للمرة الثانية، بحيث يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني «صناعي – زراعي – تجاري»، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

أوضح المحافظ، أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، بلغ 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466 طالب وطالبة، ونجح منهم 93689 طالب وطالبة، وأعداد الطلبة الذين تقدموا لاداء امتحانات الدور الثاني 21443 طالب وطالبة نجح منهم 18000.

المصرى اليوم

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