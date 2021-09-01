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المطربة عاليا تحصل على الإقامة الذهبية للمبدعين في دولة الإمارات

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المطربة عاليا تحصل على الإقامة الذهبية للمبدعين في دولة الإمارات المطربة عاليا تحصل على الإقامة الذهبية للمبدعين في دولة الإمارات

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أعلنت المطربة الشابة عاليا أوي، عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت عاليا، عن سعادتها البالغة لمنحها الإقامة الذهبية للمبدعين من دولة الإمارات، حيث كتبت :«الحمد لله رب العالمين اليوم تم منحي الإقامة الذهبية للمبدعين من دولة الإمارات كما تم منحي شهادة مبدعة من قبل هيئة دبي للثقافة والفن، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وشكرا لهيئة الثقافة والفن على دعمهم للمبدعين».

ومن المعروف أن عاليا، من أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ٥ سنين، وحصلت على العديد من الجوائز مثل سفيره السوشيال ميديا بحضور ممثلي الفيسبوك شرق اوسط، وجائزة أكثر مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في استفتاء نيش مجازين سنتين على التوالي كما حصلت على جائزة أحسن مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في انترناشونال فاشون اوردز ٢٠٢٠.

و طرحت عاليا أغنيه «بطلت حياتك» ف ديسمبر ٢٠٢٠ حيث حققت نجاح كبير فور طرحها ونسب مشاهدة عالية تخطت ٢ مليون على موقع الڤيديوهات«يوتيوب» وكانت المركز الرابع ف يوتيوب تريندنج وكانت ف قائمه أعلى ١٠ أغاني استماعًا ف يوتيوب ميوزك ، الأغنية من كلمات ياسين جمال، ألحان محمد أنيس، توزرع كريم عبدالوهاب.

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