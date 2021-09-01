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أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّضها للنصب والاحتيال، قبل أحد الأشخاص بسبب إعلان، مشيرةً إلى أنها لجأت إلى الجهات الأمنية في الإمارات للتحقيق في الأمر.

وقالت في مقطع فيديو لها: «هناك من يعتقد أن المرأة ضعيفة ومكسورة ومن الممكن الاحتيال عليها وأخذ حقوقها من دون أن تتمكن من استرجاعها، لكنه نسي أننا في دولة قانون حيث يمكنني أخذ حقي بسهولة. الحق يؤخذ ولا يعطى، إذ لجأت إلى مركز شرطة بر دبي، والذي قام بواجبه على أكمل وجه، أنا ممتنة لأفراد المركز ولهم مني رسالة شكر».

وأضافت: «أنت في دولة قانون تأتي بحق المظلوم شئت أم أبيت، والحمد لله استرجعت كل أموالي، وهذا درس لي أحببت أن أنقله لكم، كي لا تثقوا بأحد، لا بكلمة ولا بشكل ولا بكلام معسول، بل ثقوا بشيء واحد، الكلام الموجود على الورق والموّقع من قبل الأطراف فقط».

واختتمت لجين عمران كلامها: «لا تتعاملون بحسن نية أبداً في هذا الوقت مهما كان مَن أمامكم ودائماً وثّقوا أموالكم على الورق، وبعدها بناء على الورقة تصرفوا لأن البعض ممكن يأخذ كل ما تملكونة، والتصرف الذي تصرفته ظلمت نفسي به، ونزلت إعلاناً لم أكن أدرك أنه زائف، ولكني حذفته حتى لا يتعرض أحد لنفس عملية النصب التي تعرضت لها».