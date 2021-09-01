مليون و200 الف دولار تنهى أزمة تجديد معلول مع الأهلي

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أنهت إدارة التعاقدات بالأهلي الاتفاق مع التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخصوص تجديد عقد الأخير خلال الفترة المقبلة، وينتهي عقد اللاعب التونسي مع الأهلي بنهاية الموسم القادم، حيث من المنتظر أن يجدد موسمين على أن ينتهي عقده بنهاية 2024.

وأوصت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح بتعديل عقد معلول وتمديده لموسمين إضافيين على أن يتقاضي في الموسم مليون و350 ألف دولار، بدلا من مليون و200 ألف دولار، ومن المفترض ان بوقع اللاعب على عقده الجديد فور عودته من معسكر منتخب تونس، على أن يتم الإعلان عن التجديد عقب التوقيع مباشرة.