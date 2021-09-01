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كثف مسؤولى نادى الزمالك من المفاوضات مع نظرائهم في نادى الانتاج الحربي، من اجل التعاقد مع مصطفي البدري، هداف الفريق، والذي ظهر بمستوى طيب جذب اليه انظار الجميع.

واشترط نادي الأنتاج الحربي الحصول على مبلغ 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي توقف فيه عرض نادي الزمالك للحصول على خدمات البدري عند سبعة ملايين جنيه فيما تراجع النادي الأهلي عن فكرة ضمه بعد رفض إدارة الانتاج الحربي على عرض بقيمة 5 مليون جنيه.

ويسعى نادي الزمالك إلى الحصول على خدمات البدري الذي نجح في الظهور بصورة لافته للغاية وخاض مع فريقه 28 مباراة سجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين.