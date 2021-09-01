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أكد محمود شبانه، مدافع الفريق الكروي الاول بنادى اسوان على انتمائه لنادى الزمالك، لافتا إلى انه من عائله زملكاوية، وذلك فهو يتمنى ان تكلل مفاوضات مسؤولى القلعة البيضاء مع نظرائهم في اسوان بالنجاح، من اجل تحقيق حلمه بارتداء الفانلة البيضاء.

وفال شبانه في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» ان اللاعب للزمالك شرف كبير، مشيرا إلى انه يرغبى في توجيه الشكر لنادى اسوان بعدما ظهر اللاعب بمستوى طيب من خلال ابناء زهره الجنوب، وقال ان سامي الشيشيني المدير الفنى السابق لاسوان صاحب الفضل بعدما طلب التعاقد مع قبل انطلاق الموسم الماضي من صفوف نادى مصر، الذي تحول اسمه إلى زيد، ثم جاءت مرحلة التالق تحت قيادة علاء عبدالعال.

وقال شبانه انه نجح في تسجيل 4 اهداف واهدر مثلهم بالرغم من انه يلعب في مركز المدافع، واوضح انه يتمنى الانتقال للزمالك وسعيد برغبه الجهاز الفنى في التعاقد معه ولذلك سأقاتل داخل الملعب من اجل التتويج بكافه البطولات سواء على المستوى المحلي أو الافريقي.

واضاف صاحب الـ26 عاماً، انخ تلقي العديد من العروض من اندية الدورى الممتاز على راسها بيراميدز سيراميكا كليوباترا وفاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز إلا انه يتمسك بالانتقال للزمالك وسيحاول التفاوض مع مسؤولى اسوان لتسهيل انتقاله للقلعة البيضاء.