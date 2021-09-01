علاء ميهوب مدربًا عامًا فى الأهلي.. ويعقد جلسة خاصة مع موسيمانى للتنسيق

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إستقرت إدارة النادى الأهلى، على تولى علاء ميهوب منصب المدرب العام بدل من كيفين جونسون الذي رحل عن النادى لخوض تجربة تدريبية جديدة، وتنتظر الإدارة عودة موسيمانى من جنوب إفريقيا حيث يقضى أجازة هناك لعقد جلسة مع مع ميهوب لمناقشة طريقة التعامل داخل الفريق والتنسيق فيما يخص مهام عمله داخل الجهاز الفنى، وعلمت المصرى اليوم أن الاستقرار على تولى ميهوب المنصب بدعم من محمود الخطيب الذي فضل تولى ضم ميهوب لسابق خبرتة في العمل داخل الفريق وقدرتة على المساهمة في حل المشاكل والتعاون مع المدير الفنى لبدء الموسم الجديد بشكل جيد والمساهمة في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة، فيما تفاضل إدارة الأهلى بين الثنائى محمود سليم ومعتز حسيب لتولى منصب محلل الأداء حيث سبق للثنائى العمل في الخليج وهما من أبناء الأهلى وتعكف الادارة حاليا على دراسة السيرة الذاتية للثنائى لاختيار واحد منهما للعمل مع الجهاز الفنى .

من ناحية أخرى أوصت لجنة التخطيط بالاهلى تعديل عقد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، وتجهيز عقدًا استثنائيًا للحارس الدولي بعد رفضه عروضًا أوروبية بأضعاف راتبه داخل النادي الأحمر، احترامًا لرغبة النادي في استمراره بصفوف الفريق.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب يدرس زيادة راتب الحارس الدولي، بعدما أغلق ملف العروض التي تلقاها محمد الشناوي في الآونة الأخيرة، والاستقرار على استمراره داخل القلعة الحمراء بالموسم الجديد.