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الاتحاد السكندري يسعي لضم بلحه من صفوف غزل المحلة

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الاتحاد السكندري يسعي لضم بلحه من صفوف غزل المحلة الاتحاد السكندري يسعي لضم بلحه من صفوف غزل المحلة

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ابدي مسؤولى فريق الإتحاد السكندري، رغبتهم في التعاقد مع هشام عادل «بلحة» لاعب فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب مع الفلاحين فى الموسم الماضي، ونجح فى تسجيل 4 اهجاف حاسمه خلال 26 مباراة شارك خلالهم مع غزل المحلة.

ومن المنتظر ان يحسم مختار مختار ، المدير الفنى لغزل المحلة، موقفه من الموافقه على رحيل اللاعب او رفض رحيله عن الفريق لاسميا وانه من العناصر و الاعمدة الاساسية التى يعول عليها الجهاز الفنى

فيما، قرر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى مد الراحة السلبية لمدة 48 ساعة ليعود الفريق للتدريبات الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء بدلا من الأربعاء عقب قرار اتحاد الكرة المصرى بتأجيل قرعة الدورى والتى كان مقرر لها الثلاثاء بالاضافة الى منع الاندية من المباريات الرسمية وإعطاء جميع فرق الدورى راحة حتى 21 سبتمبر المقبل

المصرى اليوم

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