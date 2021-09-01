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«الموضوع ده فيه حاجة غلط».. تامر عبد الحميد يعلق على تعاقد مع النقاز

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«الموضوع ده فيه حاجة غلط».. تامر عبد الحميد يعلق على تعاقد الزمالك مع النقاز «الموضوع ده فيه حاجة غلط».. تامر عبد الحميد يعلق على تعاقد مع النقاز

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يرفض عدد كبير من نجوم نادي القدامى، الصفقة الوشيطة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق حمدي النقاز الذي ترك النادي من قبل وهرب، وبل واشتكى النادي إلى الفيفا.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن اقتراب النادي من التوقيع مع الظهير التونسي حمدي النقاز للعودة من جديد لصفوف الفريق.

وعقب هروبه من الزمالك في الفترة الأولى كانت توجد لحمدي النقاز مستحقات لدّى النادي الأبيض تبلغ مليون و300 ألف دولار، وقام بشكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب هذه المستحقات.

وانتقد نجم خط وسط الزمالك السابق تامر عبد الحميد، إدارة القلعة البيضاء بسبب هذه الصفقة، وكتب اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتغريدات القصيرة: الموضوع ده فيه حاجة غلط.

وتابع تامر عبد الحميد: مش عارف مين صاحب فكرة إن حمدي النقاز يرجع تانى.

المصرى اليوم

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