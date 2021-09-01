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سفير أفغاني يكشف كواليس هروب رئيس البلاد قبل سيطرة حركة طالبان ( تفاصيل)

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سفير أفغاني يكشف كواليس هروب رئيس البلاد قبل سيطرة حركة طالبان ( تفاصيل) سفير أفغاني يكشف كواليس هروب رئيس البلاد قبل سيطرة حركة طالبان ( تفاصيل)

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قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، إن الرئيس السابق أشرف غني، دعا إلى عقد اجتماع مع أعضاء يوم فراره من البلاد، مضيفا أن غني غادر مطار كابول على متن طائرة، بينما كان الوزراء والمسؤولون ينتظرونه في الاجتماع.

وأشار السفيرالأفغاني، إلى أنه لم يكن أحد من نواب الرئيس على علم بعزمه على الفرار من البلاد.

وأكد السفير الأفغاني، أن« رئيس البلاد هرب من أفغانستان، تاركا أنصاره تحت رحمة القدر، كما قام خلال ذلك بسرقة الأموال من ميزانية الدولة ونهب الشعب».

وزعم غني أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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