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يبذل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، والجهاز الفني لمنتخب مصر جهوداً كبيراً من أجل إنهاء أزمة ثنائي منتخب الفراعنة، محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب وسط فريق آرسنال، من أجل التواجد مع منتخب مصر في مباراة الجابون.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجابون يوم الأحد المقبل، في العاصمة الجابونية ليبرفيل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتأكد غياب محمد صلاح ومحمد النني عن مباراة منتخب مصر اليوم أمام نظيره منتخب أنجولا، في الجولة الأولى من التصفيات بسبب رفض نادي ليفربول سفرهما إلى مصر بناء على تعليمات الحكومة البريطانية.

وتضع بريطانيا مصر ضمن المنطقة الحمراء "ريد زون" للدول التي تعاني من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي ممنوع سفر أي لاعب لهذه الدول، حتى لا يعرض نفسه للحرمان من المشاركة مع فريقه لفترة طويلة.

فيما لا تمانع رابطة المحترفين الإنجليزية سفر اللاعبين إلى الجابون لعدم تواجد الجابون ضمن دول المنقطة الحمراء.

وقال مصدر في جهاز المنتخب لـ المصري اليوم": المحاولات لا زالت مستمرة من أجل لحاق محمد صلاح والنني بمباراة الفراعنة الثانية أمام الجابون.