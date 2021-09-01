الانتاج الحربي يفسخ التعاقد مع مامادو نياص.. واللاعب يقترب من غزل المحلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توصل مسؤولى نادي الانتاج الحربى تعاقده لاتفاق نهائي مع لاعب الفريق مامادو نياص لفسخ تعاقده بالتراضى بعد تأكد هبوط الفريق للقسم الثانى، وينتهى تعاقد مامادو انياس مع الإنتاج الحربى نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير القادم.

واستقرت إدارة الانتاج الحربى على قرار فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين فى ظل ارتفاع القيمة المادية للاعب والذى يتقاضى 160 ألف دولار وهى أرقام يصعب تسديدها والفريق ينافس فى القسم الثانى.

وتأكد هبوط الإنتاج الحربى للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

واقترب مامادو نياص من الاتضمام لصفوف غزل المحلة بدايه من الموسم المقبل ، بعدما تولى مختار مختار مهمه القيادة الفنية للفريق، وسبق وان تولى تدريب اللاعب حينما كان مديرا فنيا للانتاج الحربي فى المواسم الماضية