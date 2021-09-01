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احمد سامى: لم نفاوض بلحة وندخل الأندية من أبوابها

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احمد سامى: لم نفاوض بلحة وندخل الأندية من أبوابها احمد سامى: لم نفاوض بلحة وندخل الأندية من أبوابها

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أكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عدم رغبته فى التعاقد مع هشام عادل "بلحة" صانع ألعاب فريق الكرة بنادى غزل المحلة خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، وأن سموحه لم يقدم أية عروض من أجل التعاقد مع اللاعب أو مجرد الدخول فى أى مفاوضات معه خلال الأيام الماضية.

وأضاف سامى أن سموحه نادى كبير لا يتعامل سوى مع مجالس الإدارت وبشكل رسمى ونادى غزل المحلة لديه مجلس ومسؤلين قمة فى الإحترام واذا أردنا شراء أى لاعب فإننا ندخل من الباب وبشكل مباشر مثلما يحدث فى كافة الصفقات التى يبرمها "الموج الأزرق" لأننا كيان كبير.

وعن الصفقات الجديدة التى يرغب فى ابرامها مدرب سموحه خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، قال: نعمل على دعم المراكز التى تحتاج إلى لاعبين جدد وفق مخطط تم وضعه بالإتفاق مع مجلس الإدارة من أجل المنافسة فى الموسم الجديد خصوصا مع ارتفاع سقف الطموحات لدى الجماهير الأسكندرية بعد الحصول على المركز الرابع هذا الموسم.

وتعاقد سموحه مؤخرا مع احمد عيد مدافع فريق سيراميكا وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه ثنائى الأهلى بالإضافة إلى اليو سيلا، مهاجم الاتحاد التطواني وعمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، ومصطفى جابر الخواجة لاعب أبوقير للأسمدة، وهناك صفقات جديدة فى الطريق.

المصرى اليوم

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