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الأهلى يستقر على تشكيل لجنة للكرة بدلا من لجنة التخطيط

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الأهلى يستقر على تشكيل لجنة للكرة بدلا من لجنة التخطيط الأهلى يستقر على تشكيل لجنة للكرة بدلا من لجنة التخطيط

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى،عن تشكيل لجنة للكرة تكون بديلة للجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، على أن تضم اللجنة الجديد عناصر ذات خبرة مع كوادر شابة من أبناء الأهلى، تكون مسؤولة عن ملف الفريق الكروى الأول الذى يشهد حاليا ثورة تصحيح بعد ضياع لقب الدورى الممتاز.

ووفقا للمصدر فان إدارة الأهلى فضلت الغاء لجنة التخطيط بعد الأزمات المتكررة بين اللجنة وبيتسو موسيمانى، لغياب التجانس بين الطرفين وإستمرار الخلافات فى ملف الكرة والصفقات الجديدة والراحلين من الفريق والتى زادت مؤخرا ودفعت موسيمانى لتحفظة على رأى لجنة التخطيط فى العديد من الأمور ووصلت الى حد تدخل محمود الخطيب رئيس النادى الذى إستشار المسؤولين فى النادى فى مسالة إعادة تكوين لجنة الكرة بالمسمى القديم ومنح شخصيات رياضية جديدة تساهم فى حل الأزمات ووضع الخطط التى تخدم الفريق، وينتظر أن يعلن النادى عن التشكيل الجديدة للجنة الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتواصل لجنة التعاقدات بالاهلى مساعيها للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة التى طلبها بيتسو موسيمانى المدير الفنى لتدعيم الفريق بعناصر قوية تسطيع المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الأهلى فى الموسم الجديد لتعويض الاخفاق اذى حدث خلال موسم ضياع الدورى الذى فقد من الاهلى وتوج به المنافس التقليدى وينتظر أن تنتهى لجنة التعاقدات من جميع الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة ، وينتواصل موسيمانى الذى يقضى اجازتة فى جنوب افريقيا مع المسؤولين بالاهلى لمعرفة أخر التطورات بخصوص الصفقات الجديدة .

المصرى اليوم

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