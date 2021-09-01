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مهرجان الإسكندرية السينمائي يمنح دريد لحام وسام «عروس البحر المتوسط»

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مهرجان الإسكندرية السينمائي يمنح دريد لحام وسام «عروس البحر المتوسط» مهرجان الإسكندرية السينمائي يمنح دريد لحام وسام «عروس البحر المتوسط»

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربي السوري دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، في الدورة ال٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ سبتمبر الجاري حتى ١ أكتوبر المقبل، وذلك تقديرا لدوره في الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية في مكانة متميزة بين قريناتها في المنطقة العربية.

ومن جانبه قال الناقد الأمير أباظة إن الفنان دريد لحام قدم أعمالا حركت المشاعر والوجدان، حيث كانت قضايا الوطن من أهم أولوياته خاصة في أفلام الحدود والتقرير وكفرون ودمشق وحلب.
يشار إلى أن دريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري، عرف في بداياته بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر بشخصية «غوار الطوشة» الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية، كما نال العديد من الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير من الجاليات العربية في العالم والبلاد العربية.
ومنها سام الكوكب الأردني عام 1956، ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى عام 1976، ووسام الاستحقاق الثقافي التونسي عام 1979، ووسام الوشاح الأخضر- ليبيا عام 1991، ووسام الأرز اللبناني من رتبة فارس عام 1999.

كما حصد على درع هيئة قصور الثقافة بمصر عام 2006، تقديراً لدوره في مساندة قضايا الأطفال من خلال أعماله السينمائية والتي توجها بفيلم الآباء الصغار.
ونال سام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، ودرع مهرجان القاهرة للإعلام العربي- عام 2008، في دورته الرابعة عشرة تقديراً لمسيرته الفنية.

دكتـوراه فخـرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.

وحصل على عدة شهادات تقدير من حاكم مدينة لوس أنجلوس، ومن اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، ومن جمعية الصحفيين العرب الأمريكيين، ومن بلديات ديترويت، سان لوران، سيدني وسبق تكريمه مهرجان الإسكندرية عام 2015.

المصرى اليوم

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