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بعد «شعبيتي لا تسمح».. محمد رمضان في تصريح جديد: «مالقتش منافس ليا قلت أنافس نفسي»

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بعد «شعبيتي لا تسمح».. محمد رمضان في تصريح جديد: «مالقتش منافس ليا قلت أنافس نفسي» بعد «شعبيتي لا تسمح».. محمد رمضان في تصريح جديد: «مالقتش منافس ليا قلت أنافس نفسي»

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«شعبيتي لا تسمح»، أثار تصريح الفنان محمد رمضان الجدل، أمس الثلاثاء، عقب إلغاء حفله المُقرر عقده في مدينة العلمين الجديدة.

في تصريح جديد، اليوم الأربعاء، كتب «رمضان» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «مالقتش منافس ليا، قلت أنافس نفسي».

أعلن الفنان محمد رمضان، مُنذ قليل، إلغاء حفله بمدينة العلمين الجديدة، وقال «رمضان»، عبر مقطع بثّه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «بعتذر لجمهوري عن إلغاء الحفل، إدارة المدينة بلغوني إن شعبيتي لا تسمح إني أعمل حفلة تشيل 3 آلاف شخص فقط، حرصًا على المكان والتزاحم تم إلغاء الحفل».

أضاف: «أنا بشكرهم جدًا، لأن عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير، إن شاء أشوفكم في مكان أكبر».

صباح الأحد الماضي، أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته حفلا غنائيا جديدا في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة بعد نجاح حفله الأول.

وبدأ الترويج للحفل الجديد الذي كان مقررا له الخميس 2 سبتمبر، بعد أقل من أسبوعين على الحفل الأول، ونشر أرقام حجز التذاكر وبوستر الحفل على حسابه الشخصي على «فيسبوك».

وخلال الساعات الماضية حذف الفنان محمد رمضان كل المنشورات والإعلانات السابقة للحفل التي كان قد نشرها، حيث تم إلغاء الحفل في سرية تامة دون إعلان عن تفاصيل الحفل وإعلام حاجزي تذاكر الحفل.

كان محمد رمضان قد أحيا يوم الجمعة قبل الماضي حفلاً غنائيًا في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

المصرى اليوم

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