الإسكندرية للفيلم القصير يتجه للدولية في دورته الـ8.. ويفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2022

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لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (ASFF ) عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الأفلام في الفترة من اليوم 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان التوجه إلى الدولية وإضافة بعض التعديلات على مسابقاته الكتالي:

1- المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك.

2- المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية.

3- مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

ويمكن لصناع الأفلام التقدم من خلال صفحة المهرجان على موقع Film Freeway لأول مرة خلال دورات المهرجان عبر الرابط:

https://filmfreeway.com/AlexandriaShortFilmFestival-egypt

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون ادارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف دعم الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.