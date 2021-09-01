مساعدات سعودية من الأكسجين الطبي إلى تونس

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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم ، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

وكان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» سيّر، خلال يوليو الماضي، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لتونس، للإسهام في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد، الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وشملت المساعدات التي حملتها طائرتان تمثلان أولى هذه الطلائع، أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاجات ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.