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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11310 نقاط

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11310 نقاط مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11310 نقاط
بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لأكثر من 166 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 8.70 نقاط ليقفل عند مستوى 11310.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 279 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، وتنمية، وريدان، والغاز، والباحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وزين السعودية، وجرير، وسابتكو، وبتروكيم؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.36%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: تنمية، وشمس، والراجحي، والأهلي، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 15.39 نقطة ليقفل عند مستوى 24438.56 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 180 ألف سهم تقاسمتها 1304 صفقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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